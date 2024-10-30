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BES birikimleri konut sahibi yaptı

BES katılımcıları 1 Temmuz itibarıyla başlayan kısmi ödeme uygulaması kapsamında birikimlerinden toplam 27,3 milyon TL çekti. Başvuranların yüzde 92'si uygulamadan konut alımı için yararlandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 07:50, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 07:17
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BES birikimleri konut sahibi yaptı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), 1 Temmuz itibarıyla başlayan kısmen ödeme uygulamasından en çok konut almak isteyenler yararlandı. Sistemden ayrılmadan konut alımı, evlilik veya doğal afet hallerinde devlet katkısı dahil birikimlerin bir kısmının alınabilmesine imkan tanıyan uygulamadan 06.09.2024 tarihi itibarıyla 63 katılımcı yararlandı. Kısmen ödeme için başvuran katılımcılara birikimlerinin yüzde 38'i olan toplam 27,3 milyon TL ödendi. Katılımcıların yüzde 92'si konut alımı, yüzde 8'i evlilik için bu haktan yararlandı.

KATILIMCILAR HAK KAYBINA UĞRAMIYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) devreye soktuğu BES'te kısmen ödeme uygulaması katılımcılara, sistemden çıkmadan ve hak kaybına uğramadan evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında hesaplarında biriken tutarın yüzde 50'ye kadar olan kısmını alma imkanı tanıyor. Söz konusu uygulamadan yararlanmak isteyen katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketine SEDDK'nın belirlediği durum kapsamında başvuru yapabiliyor. Emeklilik şirketleri katılımcıların başvurularını Emeklilik Gözetim Merkezi'nin sağladığı altyapı ile kontrol edecek. BES katılımcılarının evlilik ve konut alımı için kısmen ödeme talebinde bulunabilmesi için en az 5 yıllık BES hesabının olması ve bu hesaba aylık brüt asgari ücretin en az 5 katı kadar katkı payı ödemiş olması gerekiyor. Katılımcılar doğal afet halinde ise süre ve birikim şartı aranmaksızın kısmen ödeme yapılmasını talep edebiliyor.

Katılımcı sayısı 17 milyona dayandı

Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) katılımcı sayısında 17 milyona dayandı. Sistemde toplam katılımcı sayısı OKS dahil 16 milyon 969 bine ulaştı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 22 Ekim 2024 verilerine göre katılımcı sayısının

9 milyon 380 bini aştığı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde(BES) toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 58 milyar liraya ulaştı. Katılımcı sayısının 7 milyon 588 bini aştığı Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise fon büyüklüğü 78 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylelikle sistemde toplam katılımcı sayısı OKS dahil 16 milyon 969 bine ulaşırken, toplam fon büyüklüğü de OKS ve Devlet Katkısı dahil 1 trilyon 116 milyar TL'yi aştı.

Hesaptaki tutarın yarısı alınabiliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde eğitim, evlilik ve konut alımı gibi durumlarda sistemden çıkmadan sahip olunan haklardan vazgeçmeden hesaplarda biriken tutarlar devlet katkısı ile alınabiliyor. Katılımcılar, birikimlerinin yüzde 50'ye kadar kısmını alabiliyor. Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabiliyor. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmıyor. Birden fazla BES sözleşmesi bulunanlar için sadece bir başvuru hakkı tanınıyor. Konut alımı için tapu belgesi nüshası, evlilikte nüfus kayıt örneği, doğal afet hali için ise SEDDK tarafından duyurulan belge ibraz ediliyor. Katılımcılar ödeme aldıktan 2 ay sonrasına kadar konut alındığına ya da evlenildiğine dair belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlıyor.

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