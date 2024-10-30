Kahramankazan'daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin saldırıdan bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden Ankara Polatlı'ya geldikleri belirlendi.

İki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacı durumu ilçe polisine bildirince ortaya çıkan detayda teröristlerin Kangal'a beyaz bir kamyonetle geldikleri, lokantada yemek yedikten sonra tuttukları ticari taksi ile Polatlı'ya gittikleri tespit edildi.

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı. Bazı yaralılar taburcu olurken bazı yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tüm hızıyla süren soruşturma yeni detaylara ulaşıldı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre; 23 Ekim'de saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in saldırıdan bir gün önce Sivas'ın Kangal ilçesinde öğlen saatlerinde bir lokantada yemek yedikleri öğrenildi.

SİVAS'A NEREDEN GELDİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Teröristleri televizyonda görünce tanıdığını söyleyerek ihbarda bulunan bir lokanta görevlisinin polise bildirmesiyle ortaya çıkan gelişme sonrası 2 teröristin ilçeye başka bir yerden beyaz bir kamyonet ile geldikleri tespit edildi. O kamyonetin nereden geldiği ise henüz belirlenemedi.

SİVASTAN ANKARA'YA TAKSİ İLE GELMİŞLER

İddiaya göre iki terörist; o kamyonet ile gelip bir süre ilçe merkezinde durduktan sonra bir lokantada yemek yedi. Ardından Kangal'dan Ankara'ya gitmek için otobüsleri araştırmak üzere birkaç otobüs yazıhanesini gezdi.

Otobüs bulamayınca Kangal'dan taksi tutup Ankara'nın Polatlı ilçesine gitmeye karar verdi.

ANKARA'YA GETİREN TAKSİCİ SORGULANIYOR

Kiraladıkları taksi ile Ankara merkeze kadar gelen teröristler, yaklaşık 12 bin lira da taksi parası ödedi. Polisin yaptığı çalışmada 2 teröristi Ankara'ya götüren taksinin plakası, tespit edilerek taksi sürücüsü A.O. sorgulamak üzere emniyete götürdü.

A.O'nun işlemleri devam ederken polisin, iki teröristin bir önceki hareket noktalarının neresi olduğunu ve o kamyonetle nereden geldiklerini araştırmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK



