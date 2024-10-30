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MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ekim ayında düşüş gösterdi. 1 yıl sonrasında fiyatların düşmesini bekleyenler ise azalış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 10:20, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:20
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MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

TCMB, Ekim 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine ve hanehalkı için 4,4 puan gerileyerek yüzde 67,2 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.

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