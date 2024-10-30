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Dolar 34,29 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,2940 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 10:26, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:32
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Dolar 34,29 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 34,2727'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yatay seyirle 37,1350'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 44,6130'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyir görülürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrildi.

ABD ekonomisinin resesyona girmeden enflasyonla mücadeleyi başarıyla sonuçlandırabileceğine olan güven güçlü kalmaya devam ederken, bugünkü büyüme verileri ve cuma günü açıklanacak istihdam verileri yakından takip ediliyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerden alınan sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) yapacağı faiz indirimlerinin hızına yönelik daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, eylülde 7 milyon 443 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 4,4 puan gerileyerek yüzde 67,2 seviyesine indi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.

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