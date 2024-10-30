Ekonomiye güven son 5 ayın zirvesinde
TÜİK'in açıkladığı ekonomik güven endeksinde artış sürerken, Mayıs 2024'te 98,2 seviyesinde olan güven endeksi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 10:32, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:33
Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,2 artarak 98 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3,2 artarak 98'e yükseldi.
Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3 artışla 80,6'ya çıktı.
Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3 yükselişle 102,2 oldu.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artışla 110,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.
2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:
|Aylar/Yıllar
|2023
|2024
|Ocak
|99,5
|99,4
|Şubat
|99,1
|99
|Mart
|98,9
|100
|Nisan
|102,4
|99
|Mayıs
|103,8
|98,2
|Haziran
|101,3
|95,8
|Temmuz
|99,4
|94,4
|Ağustos
|94,2
|93,1
|Eylül
|95,5
|95
|Ekim
|96,6
|98
|Kasım
|95,3
|Aralık
|96,4