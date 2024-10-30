Aile hekimleriyle ilgili kritik düzenlemeler yayımlandı

Aile hekimliği yönetmeliğinde 30 Ekim 2024 tarihi itibariyle çok kritik değişiklikler yapıldı. Düzenlemeler 1 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girecek İşte o değişikliklerden bazıları:

- Gösterge hedef puanına erişmeyen aile hekiminin sözleşmesi uzatılmayacak

1- Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince; aile hekimlerinin sözleşmeleri, sözleşme süresi sonunda, devam etmek istemeleri halinde yenilenmekteydi. Bu uygulama değiştirilmiştir. Buna göre yapılan muayene ve izlemler Bakanlıkça belirlenen gösterge hedef puanına eşit olması halinde yenilenecek, eğer gösterge hedef puanın altındaysa sözleşme uzatılmayacaktır.

- Aile hekimine kayıtlı kişi sayısı düşürüldü

2- Aile hekimine kayıt olabilecek vatandaş sayısı 4 binden 3 bin 500'e düşürüldü.

- Aile hekimleri 1 yaşından küçük çocuklara bakarsa kayısı fazla olacak

3- Aile hekimine kayıtlı kişilere uygulanacak katsayılar değiştirilmiştir. Daha önce 0-59 ay nüfus grubunda olanlar ile 65 yaş üstü olanlar için 1,6 katsayısı uygulanmaktaydı. Yeni uygulamaya göre 28 günlüğe kadar olan bebeklere bakılması halinde 5 katsayısı, 29 gün ile 365 gün arasındaki bebeklere bakılması halinde 2 katsayısı uygulanacaktır. Bu uygulamayla 1 yaşından küçük bebeklerin hastane ortamına gitmeden aile hekimliğinde muayene edilmesi amaçlanıyor.

- Aile hekimlerinin günlük muayene göre teşvik ödemesi alma esasları değiştirildi

4- Teşvik ödemesinde çok önemli değişiklikler yapıldı. Daha önce günlük muayene sayısı 41-50 arasında ise tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında ise yüzde 21'i, 61-75 arasında ise yüzde 31'i, 76 ve üzerinde olması halinde ise tavan ücretin yüzde 42'i oranında teşvik ödemesi yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle hedef muayene sayısı getirilmiştir. Günlük muayene sayısının belirlenen hedef muayene sayısına oranı 0,5-1 arasında ise tavan ücretin yüzde 22,05'i ila yüzde 44,1'i arasında, hedef muayene sayısına oranın 1 ve üzerinde olması durumunda ise tavan ücretin yüzde 44,1'i oranında teşvik ödemesi yapılacaktır.

- Kronik hastaları tarayan aile hekimleri daha fazla teşvik ödemesi alacak

5- Ayrıca kronik hastalıklarda aylık hedef nüfusun yüzde 40'ının taranması halinde tavan ücretin yüzde 18,9'u, yüzde 70 ve üzerinin taranması halinde ise tavan ücretin yüzde 37,8'i oranında teşvik ödemesi verilecektir.

- Aile hekimlerine kayıtlı hastalar kamu ve özel hastanelere gitmezse daha fazla teşvik ödemesi alacak

6- Teşvik ödemesinde yer alan bir başka kritik düzenlemeye göre, eğer aile hekimliğine kayıtlı hastaların kamu ve özel hastanelere başvurması bir önceki yıla göre düşmüşse tavan ücretin yüzde 31,5'i oranında teşvik ödemesi verilecektir.

- Aile hekimi antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaç yazmazsa daha fazla teşvik ödemesi alacak

7- Akılcı ilaç kullanım oranını il oranının altında olan aile hekimlerine ek olarak tavan ücretin yüzde 6,3'ü oranında teşvik ödemesi verilecektir. Akılcı ilaç kullanımında antibiyotik başta olmak üzere anti-enflamatuar (ağrı kesiciler), PPI (Mide korucuyu ilaçlar) gibi ilaçların kullanımına bakılacak

30 ekim 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlaan düzenlemeyi görmek için TIKLAYINIZ