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CHP'den Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında suç duyurusu

CHP, "öğretmen atamaları sürecinde adaletsiz ortam oluşturulduğu, öğretmen mülakatlarında haksızlık yapıldığı" iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 13:07, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 13:11
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CHP'den Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı milletvekilleri, partililer ve bazı sendika temsilcilerinin, "öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkati çekmek" amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde dün saat 22.00'de başlattıkları ve gece boyunca süren oturma eylemi, sabah saat 09.00'de sona erdi.

Özçağdaş, burada yaptığı basın açıklamasında, AK Parti'nin, 2023'te öğretmen atama sürecinde mülakatın kaldırılması vaadiyle oy istediğini, ancak bunu yerine getirmediğini söyledi.

Mülakatlara farkı illerde girilmesinin adaletsiz ortam oluşturduğunu savunan Özçağdaş, mülakat komisyonlarının kişiye göre puan verdiğini iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan, mülakatlarla büyük haksızlıklara yol açtığı, öğretmenleri yeterince ve zamanında atamadığı için 23 bin 670 öğretmen emekli oldu. 20 bin öğretmen atanacak. 600 bine yakın öğrenci neredeyse bir dönem öğretmensiz kalacak. Ya bu öğretmenlere ihtiyaç yok ya da bu öğretmenlere ihtiyaç varsa 600 bin öğrencinin birinci yarı yılın neredeyse sonuna kadar öğretmeni yok."

Grup, Kızılay'daki Milli Eğitim Bakanlığı binasından Ankara Adliyesi'ne yürüdü.

Ankara Adliyesi önünde de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suat Özçağdaş, dün akşam başlattıkları oturma eylemini bu suç duyurusuyla tamamladıklarını, ilerleyen günlerde mülakatla ilgili daha farklı eylemlere devam edeceklerini söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen atamalarında belirsiz politikalar yürüttüğü, mülakatlarda adaletsiz ortam oluşturulduğu ve haksızlık yapıldığı" gibi iddialarla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu" yönünden savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesi savcılığa iletildi.

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