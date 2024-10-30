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Bakan Tunç'tan CHP'nin HSK'ye başvurusuna dair açıklama

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya bakan hakimin değiştirilmesiyle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) başvurmasına ilişkin, "Zaten o hakimi kendileri reddetmişlerdi. Dolayısıyla bugün çıkıp, 'HSK'nın bu hakimi görevden aldığı' şeklindeki yorumlar doğru değil" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 13:30, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 13:33
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Bakan Tunç'tan CHP'nin HSK'ye başvurusuna dair açıklama

Bakan Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun 2017 yılındaki anayasa referandumuna 'Şaibeli' demesine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi, Cumhuriyet'i güçlendiren bir sistemdir. Halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, yasamayı belirlediği bir sistem, kuvvetler ayrılığı ilkesine en uygun bir sistemdir. Referanduma 'Şaibeli' demek, bir kere demokratik bir tavır değil; millete hakarettir. Çünkü millet onay vermiştir, dolayısıyla milletin onay verdiği bir konuya 'Şaibeli' demek, hiç kimseye yakışmaz" diye konuştu.

'SORUŞTURMANIN NETİCESİNİ BEKLEMEK LAZIM'

İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla yürütülen davada hakimin değiştirilmesi konusunun incelenmesi için CHP'nin HSK'ya başvurduğu hatırlatılan Tunç, "O hakimle ilgili daha önce de tartışma konusu olmuştu. O davada sanık avukatları, bu hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulunmuşlardı. Reddi hakim talebinde bulundukları bir hakimle ilgili bu sefer HSK'nın gerçekleştirmiş olduğu bir atama, nakil kararını eleştirmeleri doğru bir mantık değil. Zaten o hakimi kendileri reddetmişlerdi. Dolayısıyla bugün çıkıp, 'HSK'nın bu hakimi görevden aldığı' şeklindeki yorumlar doğru değil." dedi.

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