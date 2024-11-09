Polis memurunun belediyelerde atanabileceği kadrolar nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74'üncü maddesi aşağıdaki şekilde hükme bağlanmıştır.

" Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68'inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68'inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4'üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36'ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "naklen atamalar" başlıklı 23'üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Söz konusu personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19'uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanlar ve ilgili mevzuatı dikkate alınır."

Kanun ve Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; polis memurunun aşağıda sayılan kadrolara atanacağı kadrolarda aranan şartları (öğrenim durumu, sertifika, yaş vb. bu şartlar mezkür yönetmelikte belirtilmiştir) sağlaması halinde Yönetmeliğin 5/1-d2'de sayılan ve boş idari hizmetler grubunda bulunan kadrolara yasal personel gideri sınırına riayet etmek şartıyla belediye başkanının muvafakati ile naklen atanabilmesi mümkün olabilecektir.

Bilgisayar işletmeni

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Veznedar

Anbar memuru

Ayniyat memuru

Belediye trafik memuru

Bilet satış memuru

Evlendirme memuru

Gemi adamı

Koruma ve güvenlik görevlisi

Gişe memuru

Memur

Mutemet

Sayaç memuru

Tahsildar

Şoför

Konu hakkında aynı minvalde, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 16.10.2024 tarihli 10708618 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır.

Ancak belediyelerde bahse konu kadrolara nakil yoluyla atanabilmede, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek Madde 24'ün altıncı fıkrası hükmünde belirtilen 6 yıllık sürenin geçmiş olmasına dikkat edilmelidir.

" Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar."

Bu konuya dair DPB görüşünde (11.02.2011-2581); ".3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 24'üncü maddesinde geçen "nakil" ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, polis memuru iken özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklerde giriş sınavını kazananların söz konusu görevlere atanmalarının ise 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 24'üncü maddesinde geçen "nakil" anlamında değerlendirilmeyeceği ve anılan kadroya Kurumunuzun muvafakatiyle atanabileceğiniz düşünülmekle beraber konu hakkındaki uygulamanın halen çalışmakta olduğunuz Kurumun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir." denilmiştir.

