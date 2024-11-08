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Vekalet atamaların tasarruf tedbirlerine takılıp takılmadığı

657 sayılı Kanun, İlgili Yönetmelik, İlgili Genelge ve Kurum Görüşü birlikte ele alındığında vekaleten atamaların tasarruf genelgesine takılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Kasım 2024 00:10, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:48
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Vekalet atamaların tasarruf tedbirlerine takılıp takılmadığı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "derece yükselmesinin usul ve şartları" başlıklı 68'inci maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8.6.1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.

Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır."

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5/1 maddesine göre; görevde yükselmeye tabi kadrolar yönetim hizmetleri grubunda müdür, şube müdürü, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi sayılmıştır.

2024/7 sayılı tasarruf tedbirlerine dair Genelgenin "personel giderleri" başlığının altıncı paragrafında; "14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef) dahil ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Kanun, Yönetmelik ve Genelge hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 657/68B'deki şartları sağlayanların müdür kadrolarına asaleten atanma hariç vekaleten atanmasının mümkün olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Konu hakkında aynı minvalde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 21.10.2024 tarihli 10666737 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır.

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