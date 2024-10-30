Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz

Hacettepe Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir birlik, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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