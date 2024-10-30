Cinayet davası öncesinde olay: Adliye koridoru bir anda karıştı
Antalya'da bir cinayet davası öncesinde adliye koridorunda kavga çıktı. Taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırırken, araya giren polis kavga edenleri gözaltına aldı.
Antalya Adliyesi'nde cinayet duruşması öncesinde olay çıktı. Olay saat 10.00 sıralarında yaşandı.
Akrabalar arasında başlayan husumet nedeniyle işlenen cinayetin Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşması öncesinde, taraflar arasında arbede çıktı. Duruşmaya katılmak için gelen, aynı zamanda akraba olan taraflar arasında, adliye koridorunda tartışma yaşandı.
Tartışmaya, aile büyüklerinin de karışmasının ardından taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Kavgaya müdahale eden güvenlik güçleri tarafları ayırmaya çalışırken, bu kez
kadınlar birbirine girdi.
Çevik kuvvetin müdahalesiyle ayrılan taraflar, duruşma öncesi gözaltına alındı.
Polis ve güvenlik ekipleri, olası olumsuzluklara karşı duruşma sonuna kadar adliye koridorunda bekledi.
Polis, kavga ile ilgili inceleme başlattı.