Hac kurası yarın çekilecek

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

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