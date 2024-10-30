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Hac kurası yarın çekilecek

Hac kurası yarın çekilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kurası yarın çekilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 16:25, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:26
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Hac kurası yarın çekilecek

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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