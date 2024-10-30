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Yurt dışından getirilen ilaçlar için yeni karar

Türkiye, sağlık sisteminde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yurt dışından temin edilen ilaçlar, maliyet etkinliği açısından gözden geçirilecek ve bu inceleme sonucunda geri ödeme listesine alınacak veya listeden çıkarılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 19:00, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 19:54
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Yurt dışından getirilen ilaçlar için yeni karar

"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yapılan derlemeye göre, sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamaları daha etkin hale getirilecek.

Yüksek bütçeli ilaçlar, yenilikçi tedaviler, yetim ilaçlar gibi ürünlerin geri ödenmesinde alternatif modellerden daha fazla yararlanılacak.

Sağlık hizmetlerinin finansmanında değer bazlı geri ödeme yöntemlerinin kullanılması sağlanacak, ödenen ilaç ve tedavilere yönelik düzenli aralıklarla geriye dönük analizler yapılarak ödeme listelerinin etkinliği artırılacak.

Yurt dışından temin edilen ilaçlar gözden geçirilerek, maliyet etkili olanların ödemeye alınması, ödeme koşullarının revize edilmesi ve etkisiz olanların ödemeden çıkarılması hususunda çalışmalar yapılacak.

Katılım payları daha etkin kullanılacak

Sağlık ürün ve hizmetlerinde gereksiz talepleri önlemek için katılım payları daha etkin kullanılacak.

Geri ödemede risk analizini ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek.

Sağlık hizmet sunucularının denetiminde yapay zeka destekli risk analizi modellerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

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