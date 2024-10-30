İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş AK Parti'ye geçti. Ataş'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Ataş istifa ederken, "Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır." demişti.

Ataş istifa sonrası açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ancak milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak için bu istifa kararımın artık gerekli ve kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu kararı alırken en büyük dayanağım, milletimizin talep ve isteklerini en doğru şekilde algılama ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutma arzumdur. Kalan sürem boyunca da yalnızca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışacak, sizlerin sorunlarına en doğru çözümleri bulma yolunda daha etkin bir şekilde hizmet vereceğim.

İki dönem boyunca sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimde olduğu gibi İYİ Partinin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiğim zaman diliminde de elde ettiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostluklar bana her zaman güç verecektir. Bundan sonraki süreçte her birinizin sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ülkemizin geleceği için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğim."