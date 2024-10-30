Amedspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

Ersun Yanal, Amedspor'un başında 10 maça çıktı. Amedspor bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Ajansspor'da yer alan habere göre Ersun Yanal, Amedspor'daki görevinden yeni yönetimin önünü açmak için ayrıldı.

Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ayrılık kararı aldı. Amedspor'da Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakması sonrası deneyimli hoca da Amedspor ile yolları ayırdı.

Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'da başkan Aziz Elaldı ve yönetiminin görevi bırakması sonrası Ersun Yanal'ın da ayrılık kararı aldığı belirtildi.

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