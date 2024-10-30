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'Asgari ücret en az gerçekleşen enflasyon kadar artırılmalı'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, 2025 yılı asgari ücret zammıyla ilgili değerlendirme yaptı. CNBC-e yayınında konuşan Eğilmez, "Asgari ücret en az gerçekleşen enflasyon kadar artırılmalı. 17 bin liranın satın alma gücü yarı yarıya düştü. Bunu yerine koymamız lazım" dedi.

Haber Giriş : 30 Ekim 2024 17:17, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:20
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'Asgari ücret en az gerçekleşen enflasyon kadar artırılmalı'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi. Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Asgari ücret zammı) 120 civarında iktisatçı ortak bildiriye imza attı. En az gerçekleşen enflasyon kadar artırılması gerektiğini belirtti. Ben de aynı görüşteyim. 17 bin liranın satın alma gücü yarı yarıya düştü. Yıl sonuna geldiğimizde kişilerin eline geçen para yarısını alabiliyor. Bunu yerine koymamız lazım. Mevcut satın alma gücü kaybını gidermiş oluyoruz. Bu enflasyon yaratır mı? Yaratmaz diyemiyorum. Asgari ücret 25-26 bin lira arasına bir yere gelmesi lazım. Böyle olunca aidatlar arttı diye insanlar kızıyor. Bu çelişki gidiyor. Eğer enflasyonla mücadelede fedakarlık isteyeceksek tek başına ücretlilerden istenecek fedakarlık olmaz. Yüzde 25 zam yapacağız denecekse herkese milletvekilinden Cumhurbaşkanı'na yüzde 25 yapılıyor olması lazım.

"Enflasyon problemlerin en önemlisi haline geldi"
Enflasyon öyle bir noktaya geldi ki, problemlerin en önemlisi haline geldi. İşin en kötüsü bu kendi kendimize yarattığımız bir problem. Bu çapta olmayan problemi böyle bir yere getirdik. Buradan geri dönmeye uğraşıyoruz. Bütün mücadele ücretli kesime çıkarılarak yapılamaz. Kiralara yüzde 25 tavan kondu, en fazla artan kiralar. Eğitim de öyle. Fedakarlığa en yukarıdan başlanması lazım. Yoksa toplum bunu kabul etmiyor.

"Enflasyon beklentileri düzeliyor"
(Enflasyon beklentileri) Olumlu gerilemeler var. Beklentiler düzelmeye gidiyor. Hala arada çok fark var. İnsanlar uygulanan politikanın belli bir yere varacağına inanıyor. Ama ne kadar ederiz bilemiyorum. Enflasyonla mücadele ediyoruz ama bir yandan büyüme sorunu ortaya çıkıyor. KOBİ'ler başta olmak üzere faizi düşürün diye feryat etmeye başladılar.

"Trump daha tehlikeli bir başkan olabilir"
(ABD seçimleri) İki taraf da Türkiye'ye dostça bakmıyorlar. ABD'de başkan çok da etkili değildir. Kendi başına kararlar alamaz. Fakat Trump kendi başına alıyor gidiyor. Trump bize benzeyen ülkeler açısından daha tehlikeli bir başkan olabilir. Fed'in de durumu karışabilir Trump'la birlikte.

(Küresel altın talebinde rekor) Böyle bir ortamda altına olan talep artıyor. Merkez bankalarının da kişilerin de talebi artıyor. Türkiye'de altın talebi geriledi. Altın ithalatına getirilen kısıtlama var bizde onun etkisi olabilir. Faizin yüksekliği de Türkiye'de talebin düşmesinde etkili oldu.

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