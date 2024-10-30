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Ameliyatta ihmal iddiası: 20 yaşındaki Damla hayatını kaybetti

Diyarbakır'da geniz eti ameliyatı için özel hastaneye giden Damla Sakallı, yaşamını yitirdi. İddiaya göre 20 yaşındaki Damla Sakallı ameliyat öncesi serum takılmasının ardından hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 21:51, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 21:51
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Ameliyatta ihmal iddiası: 20 yaşındaki Damla hayatını kaybetti

Diyarbakır'da geniz eti ameliyatı için özel hastaneye giden genç kadının ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

İddiaya göre, 20 yaşındaki Damla Sakallı, geniz eti ameliyatı olmak için merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye gitti.

SERUM TAKILDIKTAN SONRA FENALAŞTI

Ameliyat için yatışı yapılan genç kadın, serum takılmasının ardından rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan Sakallı, aynı hastanede yoğun bakıma alındı.

Sakallı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sakallı'nın cenazesi merkez Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığında toprağa verildi.

Genç kadının ölümünde ihmal bulunduğu şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Baba Şehmus Sakallı (48), taziye evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 5'i kız 7 çocuk babası olduğunu belirterek, ön lisans mezunu kızı Damla'nın geniz eti ameliyatı olmak için bazı hastanelere başvurduğunu söyledi.

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