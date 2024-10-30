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'Türkiye Vize Serbestisi için Kriterleri yerine getiremedi'

AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı. Raporda, "Vize serbestisi yol haritası kapsamında öne çıkan hiçbir kriter yerine getirilmedi. Türkiye'nin hala mevzuatını vize politikasına ilişkin AB müktesebatıyla daha fazla uyumlu hale getirmesi gerekmektedir" denildi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2024 20:10, Son Güncelleme : 30 Ekim 2024 20:13
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'Türkiye Vize Serbestisi için Kriterleri yerine getiremedi'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2024 Genişleme Paketi kapsamında yer alan 'Türkiye Raporu' kamuoyuyla paylaşıldı.

AB Komisyonu'nun Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Ukrayna ve Moldova'ya ilişkin son değerlendirmelerinin yer aldığı 2024 Genişleme Paketi, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Göç ve sığınma politikası, vize serbestisi diyaloğu

Türkiye'nin dünyadaki "en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yaptığının" ifade edildiği raporda, resmi kaynaklara göre 2023'te bir önceki yıla göre daha az sayıda Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiği ve gönüllü geri dönüşlerin hızlandığı belirtildi. Raporda, AB-Türkiye Göç Mutabakatı'nın işbirliğinin ana çerçevesi olmaya devam ettiği belirtilerek, düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin "verimli ve sonuç getirici" olduğu ifade edildi. Raporda, AB-Türkiye arasındaki vize serbestisi diyaloğuna da değinilerek, "Vize serbestisi yol haritası kapsamında öne çıkan hiçbir kriter yerine getirilmedi. Türkiye'nin hala mevzuatını vize politikasına ilişkin AB müktesebatıyla daha fazla uyumlu hale getirmesi gerekmektedir." görüşü savunuldu.

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