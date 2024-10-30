Volkan Demirel'in yeni kulübü belli oldu!

Süper Lig'de sezona İsmet Taşdemir ile başlayan ancak 10'ncu hafta itibariyle takımın aldığı sonuçlardan ve takımın sıralamasından memnun olmayan Bodrumspor yönetimi, mevcut hocasıyla yollarını ayırdı.

Bodrumspor'un teknik patronluk koltuğu da çok uzun süre boş kalmadı. Ege ekibi, deneyimli teknik direktör Volkan Demirel'le 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten "hoş geldin" paylaşımı

Bodrumspor FK'nin resmi hesabından da Volkan Demirel hakkında paylaşımda bulunuldu. X paylaşımında, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldiniz Volkan Demirel!" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım: