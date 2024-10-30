Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı

Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bazı askerlerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Şırnak-Cizre eski Karayolu Kasrik Koçbey köyü civarı yakınlarında bir askeri araç, yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada 10 asker yaralandı.

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