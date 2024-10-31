31 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Başkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerine iştirak edecek.

(TBMM/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı"nın açılış programına katılacak.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi ile Balkan İş ve Yatırım Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/Edirne/13.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valilik ziyaretinde bulunacak, Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.

(Edirne/09.00/13.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret edecek.

(Bağdat)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi ve dış ticaret istatistikleri ile temmuz-eylül dönemi turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıklayacak. Bakan Ersoy, ardından İstanbul InterContinental Otel'de Türkiye Otelciler Birliğinin düzenlediği Geleneksel Öğlen Yemeği'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Yılı Hac Kurası çekilişine katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, 6 maçla tamamlanacak.

2- THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın ALBA Berlin takımına konuk olacak.

(Berlin/22.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen Adasokağı-Görele Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Adana/16.00/Ankara/18.00)