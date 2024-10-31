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Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Yeni yıl yaklaştıkça emeklilere enflasyon farkı dışında ek zam verilip verilmeyeceği, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağı yönünde tartışmalar sürüyor. Maaş artışlarına ilişkin farklı rakamlar konuşulurken Cumhurbaşkanlığının 2025 Yılı Programında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ve temmuz ayında, önceki altı aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre zam yapılacağı bilgisi yer aldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 07:25, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 07:31
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Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Resmi Gazete'de yayınlanan yıllık programa göre, ücretli veya kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2025 yılı Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak. Memur emekli aylıklarının ise toplu sözleşme hükümlerine göre 2025 yılının Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında yüzde 5 oranında artırılacak, ayrıca enflasyon farkları da ilave edilecek.

Programda, 2025 yılında SGK'nın toplam gelirlerinin 4.688,2 milyar TL, toplam giderlerinin 5.240 milyar TL ve gelir-gider açığının 551,8 milyar TL olması öngörülürken, GSYH'ya oran olarak ise gelirlerin yüzde 7,6, giderlerin yüzde 8,5 ve açığın yüzde 0,9 olması hedefi yer aldı.

2025 yılında SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dahil olmak üzere toplam 2.188 milyar TL tutarında ve GSYH'nın yüzde 3,6'sı oranında bütçe transferi yapılması öngörüldü.

2025 yılında GSYH'ya oran olarak yüzde 0,3'ü prim gelirleri, yüzde 0,1'si faiz gelirleri ve yüzde 0,1'i devlet katkısı olmak üzere İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam gelirlerinin de yüzde 0,6 olması hedefleniyor. Fonun toplam giderlerinin ise GSYH'nın yüzde 0,3'ü oranına ulaşmasının beklendiğinin ifade edildiği programda "Bu çerçevede, Fon'un gelir-gider dengesinin 2025 yılında 169,2 milyar TL fazla vereceği, böylece toplam Fon varlığının 496,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

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