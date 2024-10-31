Hırvatistan'da YKS'ye giren sporculardan güzel haber

KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı
Doğalgazda kasımda fiyat değişikliği yapılmadı
Doğalgazda kasımda fiyat değişikliği yapılmadı
'Türkiye Vize Serbestisi için Kriterleri yerine getiremedi'
'Türkiye Vize Serbestisi için Kriterleri yerine getiremedi'
9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Yurt dışından getirilen ilaçlar için yeni karar
Yurt dışından getirilen ilaçlar için yeni karar
41 kişiye mezar olan apartman için yargılama sürüyor
41 kişiye mezar olan apartman için yargılama sürüyor
AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı
AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı
2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
13 yıllık memur, 29 Gram bonzai ile yakalandı ve tutuklandı
13 yıllık memur, 29 Gram bonzai ile yakalandı ve tutuklandı
Hac kurası yarın çekilecek
Hac kurası yarın çekilecek
Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz
Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz
BDDK açıkladı: Bankaların karı yüzde 12 düştü
BDDK açıkladı: Bankaların karı yüzde 12 düştü
Elektrik faturalarında yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecek
Elektrik faturalarında yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecek
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Tunç'tan CHP'nin HSK'ye başvurusuna dair açıklama
Bakan Tunç'tan CHP'nin HSK'ye başvurusuna dair açıklama
'Mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık'
'Mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık'
Erdoğan: Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir
Erdoğan: Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir
Türkiye Kart, kredi kartı olarak da kullanılabilecek
Türkiye Kart, kredi kartı olarak da kullanılabilecek
Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti
Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti
Ana sayfaHaberler Eğitim

Hırvatistan'da YKS'ye giren sporculardan güzel haber

Bu sene ÖSYM, üniversiteye giriş imtihanı olan YKS'de bir ilke imza attı. Hırvatistan'da oynanan maçları YKS'ye denk geldiği için milli takım oyuncularına Zagreb'de özel sınav yapıldı. Sonuçlar açıklandı, 10 sporcunun 7'si üniversiteyi kazandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 07:43, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 07:33
Yazdır
Hırvatistan'da YKS'ye giren sporculardan güzel haber

Üniversite sınavına Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de giren genç millilerden iyi haber var. Bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bir ilke imza atıldı. Maçları üniversite sınavına denk geldiği için milli takım oyuncuları, haziran ayında YKS'nin Hırvatistan Zagreb'de yapılmasını talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu konuyu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) bildirdi. Yazışmalar sonunda 10 sporcunun sınava Zagreb'de girmesine, sınav kitapçıklarının Hırvatistan'a götürülmesine karar verildi. Sınav için özel salon ayarlandı ve özel gözetmen eşliğinde gençler imtihana girdi.

NEREYİ KAZANDILAR?

Yerleştirme işlemleri tamamlanmasının ardından 'hangi üniversiteyi kazandılar' sorusu cevabını buldu. Zagreb'te sınava giren 10 sporcunun 7'si üniversiteli oldu.

Emir Yaşar-Nişantaşı Üniversitesi/Spor Yöneticiliği, Efe Akman-Haliç Üniversitesi/Antrenörlük, Kağan Arıcan-Akdeniz Üniversitesi/Öğretmenlik, Muhammed Sinan Kaya-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Antrenörlük, Eren Paşahan-Haliç Üniversitesi-Antrenörlük, Recep Yalın Dilek-Nişantaşı Üniversitesi/İş Sağlığı ve Güvenliği, Ege Arslan-Ege Üniversitesi/Antrenörlük bölümüne yerleşti.

MAHMUT ÖZAY

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber