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Gülen'in yerine Özcan gelir

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10 sanıklı davanın dünkü celsesinde, FETÖ'nün sözde "emniyet mahrem imamı" olduğu iddia edilen Kemalettin Özdemir, tanık olarak dinlendi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 08:04, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:21
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Özdemir, sanıklardan FETÖ elebaşı ve Mustafa Özcan dışında kimseyi tanımadığını dile getirdi. Sanık Özcan'ın üniversite yıllarından beri FETÖ elebaşının en yakın adamı olduğunu, mali siyasi ve hukuki işlerini yürüttüğünü aktaran Özdemir, "Mustafa Özcan alt kadrolara bir şey söylerse, Gülen'den daha etkilidir. Benim öngörüm hep ikinci adam oydu. Ölen adamın yerine geçecek gibi görünüyor" dedi. 1999-2001 yılları arasında Mustafa Özcan'ın, kendisine, Hablemitoğlu'na kitabını yayımlamaması için 250 bin lira teklif ettiklerini aktardı. Sanık Özcan'ı Ankara'da üniversite öğrencisi olduğu dönemden tanıdığını, Özcan'ın İstanbul'un Kartal ilçesinde vaizlik yapmaya başladığını, kendisinin de Sakarya Üniversitesi'nde akademisyen olarak atandığını anlattı.

KİM ÖLDÜRDÜ BİLMİYORUM

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın'ın "Hablemitoğlu'nu kimin öldürdüğünü biliyor musunuz?" sorusuna Özdemir, "Gerçekten bilmiyorum." yanıtını verdi. Davada tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Oğuzhan Ürüşan

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