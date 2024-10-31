Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) her yıl düzenlediği 'Akademik performansa göre üniversite' sıralaması çalışmasının sonuçları açıklandı.
En iyi üniversiteler belli oldu. Çalışmayı ODTÜ Enformatik Enstitüsü'ne bağlı
University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı yaptı.
URAP, üniversiteleri öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, uluslararası
ve yurtiçi ortak yayınlar, TÜBİTAK destekli proje sayıları gibi toplamda 15
akademik göstergeye göre değerlendirdi.
Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında birinciliği Koç Üniversitesi elde
etti. Hacettepe Üniversitesi ikinci, Ankara Üniversitesi ise üçüncü sırada yer
aldı. Tıp fakültesi bulunmayan üniversitelerde ise ODTÜ zirveye oturdu. ODTÜ'yü
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sabancı Üniversitesi takip etti. Tüm üniversitelerin
değerlendirildiği Türkiye genel sıralamasında, Koç Üniversitesi genel listede
de birinci sıraya yerleşerek akademik başarısını sürdürdü. Hacettepe Üniversitesi
ikinci, ODTÜ ise üçüncü sırada yer aldı.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ 20 ÜNİVERSİTESİ
1) Koç Üniversitesi
2) Hacettepe Üniversitesi
3) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
4) Ankara Üniversitesi
5) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
6) İstanbul Üniversitesi
7) Gazi Üniversitesi
8) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
9) Sabancı Üniversitesi
10) Ege Üniversitesi
11) Atatürk Üniversitesi
12) Yıldız Teknik Üniversitesi
13) Marmara Üniversitesi
14) Erciyes Üniversitesi
15) Gebze Teknik Üniversitesi
16) Selçuk Üniversitesi
17) Fırat Üniversitesi
18) Sağlık Bilimleri Üniversitesi
19) Dokuz Eylül Üniversitesi
20) Bilkent Üniversitesi
ANADOLU'DAN LİSTEYE GİRENLER
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi arasında Anadolu'daki yükseköğretim kurumları da yer aldı. Tıp fakültesi olmayan en iyi 10 üniversite sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi 5'inci sıraya, Eskişehir Teknik Üniversitesi ise 10'uncu sıraya girdi. Tıp fakültesi olan ilk 10'daki üniversiteler arasında da Kayseri'deki Erciyes Üniversite 10'uncu sıraya yerleşti. İlk 20'nin yer aldığı Türkiye genel sıralamasında ise Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi 11'inci, Erciyes Üniversitesi 14'üncü, Gebze Teknik Üniversitesi 15'inci, Fırat Üniversitesi ise 16'ncı oldu.
CEYDA KARAASLAN