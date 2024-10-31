Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek

Sosyal paylaşım sitelerinde kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerin artmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda Bakan Göktaş, TikTok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye temsilcileriyle bir araya gelecek.

İstanbul'da cuma günü yapılması planlanan toplantıda Bakan Göktaş'ın kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerden duyulan rahatsızlığı ifade edeceği, bu alanda atılması gereken adımlar ve hassasiyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Toplantıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da temsilcilerin katılacağı öğrenildi.