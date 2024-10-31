Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerinde, 12 ay sonrasında enflasyondaki beklentilerin gerilemesini değerlendirdi. X platformunda yaptığı değerlendirmede Şimşek, şunları söyledi:

"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor.

Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi.

Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek."