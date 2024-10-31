Vali Yardımcısı Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekilliği görevine başladı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, görevine başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 12:16, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:06
Esenyurt Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." denildi.