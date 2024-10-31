Vali Yardımcısı Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekilliği görevine başladı

Esenyurt Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." denildi.

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