İzmir'de toplu ulaşıma zam

UKOME'nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebi geldi. Yüzde 17'lik zam UKOME tarafından kabul edildi.

İzmir'in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17,50 TL'den 20 TL'ye yükseldi. 7,5 TL olan öğrenci biletleri ise 8,78 TL oldu. Zamlar 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.