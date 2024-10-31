Bursa'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet evlerine yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 12:47, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:57
Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili çalışma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 8 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.