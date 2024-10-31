Bursa'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili çalışma başlatıldı.

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