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Cinsel saldırıdan cezası kesinleşen belediye başkanı gözaltına alındı

ZONGULDAK'ın Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a (51), belediye çalışanı Duygu K.'ye (32) 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'cinsel taciz' suçlarından yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası, istinaf mahkemesinin yapılan itirazı reddetmesiyle kesinleşti. Demirtaş, Eskişehir'de polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 13:08, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:28
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Cinsel saldırıdan cezası kesinleşen belediye başkanı gözaltına alındı

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye çalışanı Duygu K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Demirtaş hakkında, 'Cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, mayıs ayında Ereğli 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında suçlamaları reddederek, olayın siyasi kumpas olduğunu öne sürdü. Mahkeme, Demirtaş'ın 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demirtaş ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ İTİRAZI REDDETTİ

Demirtaş'ın avukatları, karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığındanö ifadelerine yer vererek başvurunun reddine karar verdi.

Böylece, Ereğli 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde verilen hapis cezası kararı kesinleşmiş oldu. Kararın kesinleşmesi sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Demirtaş, dün Eskişehir'de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

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