Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü çıktı

Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
2025 hac kuraları çekildi
2025 hac kuraları çekildi
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı
Doğalgazda kasımda fiyat değişikliği yapılmadı
Doğalgazda kasımda fiyat değişikliği yapılmadı
'Türkiye Vize Serbestisi için Kriterleri yerine getiremedi'
'Türkiye Vize Serbestisi için Kriterleri yerine getiremedi'
9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Yurt dışından getirilen ilaçlar için yeni karar
Yurt dışından getirilen ilaçlar için yeni karar
41 kişiye mezar olan apartman için yargılama sürüyor
41 kişiye mezar olan apartman için yargılama sürüyor
AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı
AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı
2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı
13 yıllık memur, 29 Gram bonzai ile yakalandı ve tutuklandı
13 yıllık memur, 29 Gram bonzai ile yakalandı ve tutuklandı
Hac kurası yarın çekilecek
Hac kurası yarın çekilecek
Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz
Kurtulmuş: Yeni anayasa sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz
BDDK açıkladı: Bankaların karı yüzde 12 düştü
BDDK açıkladı: Bankaların karı yüzde 12 düştü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü çıktı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 13:48, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:49
Yazdır
Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü çıktı

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'a olay yerinde keşif yaptırılmıştı. Savcılık ve jandarma tarafından sorgulanan Bahtiyar'ın keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bahtiyar, ifadesinde Narin Güran'ı nasıl gizlediğini, getirdiğini anlatıyor ve amca Salim Güran'dan teslim aldığını söylüyor. İlk ifadesinde kilitli parke taşının olduğu noktada buluştuklarını, arabaları yan yana getirdiklerini, şoför koltuğunda bulunan Narin Güran'ın battaniye içinde olduğunu söyleyen Bahtiyar, tehdit edildiğini belirtiyor ve '200 bin lira para vereceklerini' konuştuklarını aktarıyor.

Daha sonra cesedi tek kişilik çocuk battaniyesine sarılan Narin'in dere yatağında bataklık alanı geçtikten sonra kayaların olduğu yere bıraktığını anlatıyor. Görüntülerde jandarma ve savcılık 'Tek başına yürüyemez durumdasın, sen burayı nasıl açtın?' diye soruyor. Bahtiyar görüntülerde çömelerek kaydığını söylüyor. Götürüp orada cesedi atmadığını ifade ediyor. Aşağıya cesetle beraber gittiğini anlatıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber