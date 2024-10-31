Okul bahçesindeki banka yorgun mermi isabet etti
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan banka yorgun mermi isabet etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 14:24, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:21
Çay Mahallesi'ndeki Adeka Ortaokulu'nda öğrenciler, bahçede yer alan banklardan birinde mermi çekirdeği bulunduğunu gördü.
Öğrencilerin haber verdiği okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, yorgun merminin isabet ettiği bölgede inceleme gerçekleştirdi.
Polis, yorgun merminin nereden geldiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.