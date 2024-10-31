Mecliste 12 kamu denetçisi adayı belirlendi

Komisyonda yapılan seçimde, 127 aday adayı arasından 12 kamu denetçisi adayı belirlendi. Üst Komisyona sevk edilecek adaylar arasından 4 kamu denetçisi seçilecek.

Karma alt komisyon, başkanlık ve kamu denetçisi adaylarının seçimi için bir araya geldi.

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