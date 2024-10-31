CHP'nin Esenyurt buluşmasına 'Yavaş' çatlağı!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde 411 belediye başkanını İstanbul'a çağıran CHP, bugün yapılacak protesto için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ikindi vakti Ankara'da bir cenaze törenine katılacağı için İstanbul'daki buluşmaya katılamayacağı bildirildi.

CHP 411 Belediye Başkanını Esenyurt'a Çağırdı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması siyasi arenada büyük yankı uyandırırken, CHP yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Parti yönetimi, milletvekillerinin yanı sıra ülke genelindeki tüm CHP'li belediye başkanlarını Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelmeye davet etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de adalet ve demokrasi için tüm İstanbulluları buluşmaya katılmaya çağırdı.

Mansur Yavaş İstanbul'a Gitmiyor

CHP'nin tüm il ve ilçe belediye başkanlarına çağrı yaparak, programlarını iptal edip saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önündeki protestoya katılmalarını istediği belirtilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, ikindi vakti Ankara'da katılacağı bir cenaze töreni nedeniyle Esenyurt'a gidemeyeceği öğrenildi.