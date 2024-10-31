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Haydarpaşa AVM mi olacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Haydarpaşa tren garının AVM olacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ersoy, hem Haydarpaşa'nın hem de Sirkeci'nin tren taşımacılığına devam edeceğini, kültür ve sanat lokasyonu olacağını, millet bahçesi kurulacağını ancak AVM ya da otel olmayacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 16:15, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:48
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Haydarpaşa ve Sirkeci projelerine ilişkin bilgiler veren Bakan Ersoy, Ağustos 2024'te Haydarpaşa ve Sirkeci Gar bölgelerinin geçici süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini açıkladı.

İlk etapta Prof. Dr. Luca Molinari, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, Beral Madra ve Türkiye Tasarım Vakfından oluşan bir danışma kurulu oluşturduklarını belirten Ersoy, proje bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öncelikle Haydarpaşa Garı kompleksinde bulunan atıl durumdaki tescilli eski eser yapılar aslına uygun şekilde restore edilecek. Demir yolu taşımacılık faaliyetleri Haydarpaşa'da devam edecek. Çünkü demiryolu ve tren buranın kültüründe var, 100 yıldır orası gar olarak kullanılıyor. Binalar restorasyon sonrasında arkeopark, arkeoloji müzesi, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları, sanat ve tasarım atölyeleri olarak değerlendirilecek."

Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından şu anda atıl durumda olan tescilli yapıların Göç Müzesi, Tematik Müze, resim galerisi gibi kültür sanat alanlarında kullanılacağını dile getiren Ersoy, "Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Avrupa yakasında bölge tarihinin izlerinin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak." diye konuştu.

'AVM ve otel olmayacak'

Haydarpaşa bölgesinde çalışmaların tamamlanmasıyla Anadolu yakasında ilk kültür ve sanat adasının İstanbul'a kazandırılmış olacağının altını çizen Ersoy, "Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak ama burada asla AVM ve otel olmayacak." dedi.

Anadolu yakasının daha fazla kültür merkezine ihtiyaç duyduğuna işaret eden Ersoy, bu projelerle bir kültür vadisi yaratacaklarını söyledi.

Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı bölgelerinde de özel müzelerin yer almasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Onları teşvik etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz 2026 Ekim'de İstanbul Kültür Yolu Festivali'yle Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadilerini İstanbullulara hediye etmek, İstanbullularımıza ve ülkemize bu kazanımı sağlamak." şeklinde konuştu.

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