Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası

Aynı röportajda verdiği demeç yüzünden ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama'' suçundan 18 gün tutuklu kalan Kayserilioğlu 7 ay 15 gün cezaya çarptırılmış iyi hal gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

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