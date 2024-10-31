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'Terör örgütlü' dolandırıcılık tuzağı! Yaşlı adamı banka çalışanı kurtardı

Bursa'da 'Adın terör olaylarına karıştı' denerek dolandırılmaya çalışılan adamı banka çalışanları son anda kurtardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 21:25, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 21:26
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'Terör örgütlü' dolandırıcılık tuzağı! Yaşlı adamı banka çalışanı kurtardı

Olay Gemlik ilçesinde yaşandı. Kredi çekmek için gişeye başvuran şahsın hareketlerinden şüphelenen banka çalışanları durumu polis ekiplerine iletti.

Polis ekipleri banka şubesine intikal ettiğinde, 62 yaşındaki F.Ç.'ye telefonla ulaşan şahısların 'adın terör olaylarına karıştı' diyerek banka şubesine gidip yüklü miktarda kredi çekmesini istediklerini tespit etti.

Ekipler, dolandırılmak üzere olan şahsı konu ile ilgili bilgilendirdi ve dolandırmaktan kurtardı.

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