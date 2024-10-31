TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 389 milyar 67 milyon liralık teklif geldi

İhaleye, 389 milyar 67 milyon liralık teklif geldi.

TCMB'nin bugün açtığı 580 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 389 milyar 67 milyon lira oldu.

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