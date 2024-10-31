İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma

Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

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