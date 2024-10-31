'İnsan ömrüne suikast eden Gıda sahtekarlığına son verilmeli!'

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, gıda sektöründe artan sahtekarlıkların toplumda tehdit edildiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Gök, bazı karşılığında yüksek kazanç ve fazla kar elde etmek amacıyla sağlıksız ürünlerin piyasaya sürmesinin "gıda cellatlığı" olarak nitelendirilmesi ifade etti. Özellikle dar gelirli, sağlıksız ve sahte ürünlerin yönlendirildiğini vurgulayan Gök, sahte gıdaların yaygınlaşmasının yayılma boyutlarına uzandığını vurguladı.

Gök, karışık yağlar, yeniden eritilmiş peynir, at ve eşek eti gibi istenmeyen pazar raflarına girişe kadar "kılık değiştirmiş yamyamlık" olarak nitelendirildi. Bu tür sahte zararlı, kansere kadar varan birçok geri dönüşü olmayan sağlık sorununun yolunun açıldığını belirtti ve özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm yönetim denetim süreçlerinin sıkılaştırılmasını ifade etti.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sahte gıda ürünleri kamuoyuna ifşa teşviki ve bu çabaların sürdürülmesinin sağlanmasını amaçlayan Gök, "Bu gıda hücreleri tamamiyle temizlenene kadar adaletin çalıştırılması için mücadelemize devam ediliyor" dedi.

Gök, gıda sektöründe sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir denetim sisteminin artık zorunlu hale geldiğini belirterek, toplumun güvenliği için genel denetimin hayati önem taşıdığını vurguladı.