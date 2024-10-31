Baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek öldü

Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'ta yaşayan Kübra K, 7 aylık bebeği Yusuf K'yi odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış buldu.

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