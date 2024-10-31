İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar eylülde yıllık bazda yüzde 23 arttı

İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar eylül ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 23 artış göstererek 173 bin 678 olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 357 bin 56 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde ağustos ayına göre yüzde 1 artış gözlenirken, 2023 Eylül'e göre yüzde 6 düşüş kaydedildi.

Eylülde yayınlanan ilanların yüzde 49'u olan 173 bin 678 araç satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde ağustos ayına göre yüzde 4 düşüş, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 23 artış gözlendi.

Yılın 9 ayında ilan ve satış sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

- Fiyat gelişmeleri

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 313 bin 800 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, eylülde ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,55 arttığı görüldü.

Buna göre ikinci el araç fiyatlarının sene başından eylül ayı sonuna kadarki sürede ortalama yüzde 5 arttı.

Yılbaşından itibaren araçların yaşlarına göre fiyat değişimlerine bakıldığında ise 0-6 yaş arasındaki araçlarda fiyat artışının yüzde 7'ye yakın gerçekleştiği, 6 yaş üzeri araçlarda ise fiyatların yüzde 3'e yakın arttığı gözlemlendi.

- 1849 ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, pazarda geçen ay 95 bin 420 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri 70 bin 125 satışla benzinli, 4 bin 526 ile oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1758, elektrikli otomobil satışları ise 1849 oldu. Eylül 2023'te 800 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Eylülde yüzde 55, yılın 9 ayında yüzde 58'le 2. el çevrim içi araç pazarında en çok dizel araçların satışı gerçekleşti. Geçen senenin 9 ayı ile karşılaştırıldığında, dizel araç satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 4 azaldı.

Elektrikli araç pazarına bakıldığında ise 2024 yılı 9 ayında toplam satışlar içindeki payının yüzde 1 olduğu görülürken, satışların geçen senenin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 82 artışla 1849 adet olarak gerçekleştiği dikkati çekti.

- Ortalama satış hızı 34 gün oldu

İkinci el çevrim içi pazarda haziran ayında araçların ortalama satış hızı 34 gün olarak belirlendi. Toyota marka araçları 27 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre 7 gün daha hızlı satıldı.

Mercedes-Benz ve BMW markalı araçlar ise 44 günlük hızla en yavaş satılan araçlar oldu.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.