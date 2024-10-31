Manisa'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 19:13, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 19:15
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda yabancı uyruklu H.M. ve M.M'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M. çıkarıldığı hakimlikçe terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle tutuklandı, H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.