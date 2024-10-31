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'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmen atamaları mülakatlar sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaya çıkan sonuçlar ve itirazlara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Yalçın, görüşmelerin adil bir şekilde yapılmasına rağmen, farklılıklar nedeniyle adaylarda ciddi soruların oluştuğunu ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 18:43, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 18:46
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'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, uzun süredir beklenen öğretmen atamaları mülakatlar sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar arasında oluşan performanslara yönelik açıklamalarda yer aldı.

Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Bakan Yusuf Tekin'in, görüşmelerin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi için gösterilen çabaların takdir edildiğini belirtti. Ancak komisyonların değerlendirmelerinde ortaya çıkan farklılıklar, adayların puanlarının karşılanmasında sorun yarattığını ifade ederek, atama sürecinde bazı adayların adaletsiz bir özelliklerine maruz kalabileceğine ilişkin bilgilerin özelliklerini söyledi.

Yalçın, mülakatlar komisyonlarının il bazında gerçekleştirilen değerlendirmelerde komisyonlarının tutumlarından ve değerlendirme tarzlarından ayrılan farklılıkların, sürecin olumsuz yansıdığına dikkat çekti. Bu durumun günler arasında meydana geldiğini vurgulayan Yalçın, Bakanlık'tan itirazların kayıt altına alınmasını talep etti. Yalçın, gerekirse merkezi bir itiraz değerlendirme sürecinin yürütüldüğünü, tüm günler için eşit, adil ve hukuki bir çatışmaların yaşandığını belirtti.

Yalçın ayrıca, mülakatlar sonuçlarının açıklanmasının geçmiş dönemlere göre geciktiğini ve bu sürecin öğretmen adaylarında yeni bir mağduriyete yol açtığını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın anlaşma süreci üzerindeki şüpheleri dağıtacak şeffaf bir itiraz ve değerlendirme süreci oluşturmasını isteyen Yalçın, işlemlerin giderilerek adayların memnuniyetsizliğinin önüne geçilmesi yöntemini belirtti.

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