17 ilde 54 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı

Ü.C'nin araç camı almak isteyen kişilerden kapora ya da ürün bedelinin tamamını alarak ürünlerini göndermediği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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