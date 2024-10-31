Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Projesi açıklaması

Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
2025 hac kuraları çekildi
2025 hac kuraları çekildi
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Ana sayfaHaberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Projesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin, büyük bir proje olduğunu belirterek, "Önümüzdeki sene bunun ihalesini yapabilirsek 2025'in sonunda 2026'da başlarsak hani 5,6 sene sürecek projedir. Demek 2030-2031'leri konuşabiliriz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 22:50, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 22:51
Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Projesi açıklaması

Bakan Uraloğlu, Bağdat'ta Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın katılımıyla ikincisi düzenlenen Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili mutabakat anlaşması yapıldığını ifade eden Uraloğlu, Bakanlar Konseyi'nin birinci toplantısının da 29 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlendiğini anımsattı.

Bağdat'taki Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda mutabakat zaptı üzerinde anlaşma sağlandığını kaydeden Uraloğlu, toplantıda projede gelinen durumu değerlendirdiklerini dile getirdi.

"Proje çalışmaları anlamında yüzde 90'lara varan bir gerçekleşme var"
Uraloğlu, "Proje çalışmaları anlamında yüzde 90'lara varan bir gerçekleşme olduğunu söyleyebilirim." diyerek, Irak, BAE ve Katar'ın ilgili bakanlarıyla bundan sonraki yol haritasını ve fizibilitenin daha detaylı olarak değerlendirilmesini, dünyadaki finansör ve yatırımcıların bu projeye katkısının nasıl sağlanabileceğini konuştuklarını aktardı.

Projenin demir ve karayolu olarak çok kıymetli olan bin 200 kilometrelik bir proje olduğunu belirten Uraloğlu, "Türkiye tarafında da yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik bir proje. Aynı zamanda enerji ve iletişim hatlarını da nasıl ilave edebileceğimizi konuştuk. Burada petrol, gaz ve enerji ve elektrik hattını bu projeye dahil etmemizin doğru olacağı noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Bunların da en azından diğerleri (ulaşım) kadar kıymetli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah 2025 yılında bu projenin finansmanı ve yapım çalışmalarına başlama noktasında ciddi bir aşama katederek yapım çalışmalarına da başlamayı düşünüyoruz. Bundan sonra iki veya üç ay zarfında yine bir araya gelmeyi düzenli olarak planladık. Ama bu süre içerisinde teknik ekiplerimiz gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta gerekse de BAE ve Katar'da da bir araya gelerek bu projenin birazcık olgunlaştırılmasını ve yönetim modelini tartışacaklar ve yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"2030-2031'leri konuşabiliriz"
Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasına dair takvim öngörüsüne dair sorusunu yanıtlayan Uraloğlu, "Büyük bir proje. Önümüzdeki sene bunun ihalesini yapabilirsek 2025'in sonunda 2026'da başlarsak hani 5,6 sene sürecek projedir. Demek 2030-2031'leri konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber