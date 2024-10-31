Özel'den erken seçim çağrısı

Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
Adalet Bakanı: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı değil!
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
TUSAŞ'a saldıran teröristin güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
'Mülakatlar Üzerinden Oluşan Soru İşaretleri Giderilmelidir!'
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
2025 hac kuraları çekildi
2025 hac kuraları çekildi
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özel'den erken seçim çağrısı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılıp tutuklanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ne yakınının ölümünde açılan taziye telefonu ne de 10 yıl önceki telefon görüşmesi terörle ilişkilendirilemez." dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısı da yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 22:12, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 22:26
Yazdır
Özel'den erken seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılmak için partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'na geldi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndan Halk Buluşması mitingi yapacaklarını duyuran Özel, "Esenyurtlularla birlikte İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız, İstanbul'un iradesini savunacağız, Türkiye'nin geleceğini savunacağız." demişti.

CHP'DEN ESENYURT MİTİNGİ

Özel, Esenyurt Halk Buluşması'nda konuştu. CHP lideri, Özer'in tutuklanmasına tepki göstererek "Dün yaşanan süreç tamamen hukuksuzluk, usulsüzlük, bir kumpasın tüm işaretlerini barındırmaktadır. Oradaki muamele, kötü muamele, ahlaksız muamele, kanunsuz muamele eninde sonunda bir kez daha bu milletin vicdanından dönecektir." dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek erken seçim çağrısında da bulundu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Cumhuriyetimiz iki gün önce 101. yaşını kutladı. 101 yılda nice badireler atlattık. Darbeler, darbe girişimleri, terör saldırıları nice olay yaşadık. Ama yıkılmadık, karşımıza her türlü kötülüğü diktiler, sinmedik, eğilmedik, teslim olmadık. Bugün de millet iradesine saygısızlık eden iktidarın, onun büyük küçük, görünür, görünmez ortaklarının hepimize karşı giriştikleri bu darbeye karşı dimdik ayaktayız. Biriz, birlikteyiz, hep beraberiz.

Ahmet Özer bir akademisyen, profesör. Bir kanaat önderi, bilim insanı, kamu görevlisi. Yıllardır bu görevleri yapıyor. Esenyurt'ta aday belirlenirken elbette bir siyasi parti o kentin sosyolojisini, seçmenlerinin tercihini dikkate alarak en doğru adayı belirlemek durumundadır. Görüşerek, ölçerek, biçerek yaptık. En sonunda Ahmet Özer'i sizlere arz ettik. İki kişiden biri oyuyla, rekor oyla Ahmet Hoca kazandı. Şimdi buradan ona, Silivri'ye bir dayanışma alkışı yolluyoruz.

"HUKUKSUZLUK"

Dün yaşanan süreç tamamen hukuksuzluk, usulsüzlük, bir kumpasın tüm işaretlerini barındırmaktadır. Ahmet başkan her sabah 08.30'da gittiği belediyeye ifade vermeye gidecekken, sabah 05.00'de çilingirle kırarak evinin kapısına dayandılar. Eşi telaşla, korkuyla kapıyı açtı. Durumu izah etmek yerine ittirip geçtiler. Ahmet Özer'in yatak odasına gidip, kendisini polisler bizzat uyandırdılar. Bunu bilerek yaptılar. Oradaki muamele, kötü muamele, ahlaksız muamele, kanunsuz muamele eninde sonunda bir kez daha bu milletin vicdanından dönecektir. Bunu bir kenara yazın.

"TERÖRLE İLİŞKİLENDİRİLEMEZ"

Ne yakınının ölümünde açılan taziye telefonu ne de 10 yıl önceki telefon görüşmesi terörle ilişkilendirilemez. Ahmet Özer'in tutuklanacağını dün öğle saatlerinde Erdoğan açık açık söyledi. Yani kararı, talimatı vermişler. Şekil şartını tamamlıyorlar.

Bu oyunu bu kumpası görüyoruz. Yapılanın önce Esenyurt halkına sonra İstanbul'un seçme hakkına müdahale olduğunu, hevesin ve niyetin kumpaslarla Türk milletinin seçme hakkını kısıtlamak olduğunu, kendileri için risk gördüklerini, seçimde karşısına geçmeye korktuklarını ekarte etmeye çalışan bu anlayışa teslim olmayacağız.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Recep Tayyip Erdoğan, cesaretin varsa zaten bıçak kemikte. Biz seçime hazırız. Biz milletin gündemini konuşacak, halk iradesinin yanında duracağız. Milletin hesabı, halkın hesabı, koltuk hesabını bozacak.

Hep beraber başaracağız, kazanacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber