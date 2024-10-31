Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

Çalışmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Fethiye merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net