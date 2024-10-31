Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde örgüt kurma ve yasa dışı bahis operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 23:01, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 23:02
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma" ve "yasa dışı bahis" kapsamında soruşturma başlatıldı.
Çalışmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Fethiye merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.